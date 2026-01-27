MENÜ
Nicht nur für den Trabi besitzt Steffen Pfeiffer noch immer Ersatzteile. Bastler können bei ihm in Bärenstein nachfragen.
Nicht nur für den Trabi besitzt Steffen Pfeiffer noch immer Ersatzteile. Bastler können bei ihm in Bärenstein nachfragen. Bild: Christof Heyden
Steffen Pfeiffer führt die Firma in Bärenstein in vierter Generation. Ende des Monats ist Schluss.
Steffen Pfeiffer führt die Firma in Bärenstein in vierter Generation. Ende des Monats ist Schluss. Bild: Christof Heyden
Foto nach 1915: Firmengründer Anton Pfeiffer (3 .v. l.) zieht mit Gesellen einen Stahlring auf Holzräder auf.
Foto nach 1915: Firmengründer Anton Pfeiffer (3 .v. l.) zieht mit Gesellen einen Stahlring auf Holzräder auf. Bild: Repro: Christof Heyden
Ein Schnappschuss aus den 1950er-Jahren. Links im Bild: die Tankstelle.
Ein Schnappschuss aus den 1950er-Jahren. Links im Bild: die Tankstelle. Bild: Steffen Pfeiffer
Ellen und Steffen Pfeiffer haben die Kfz-Werkstatt 34 Jahre geführt.
Ellen und Steffen Pfeiffer haben die Kfz-Werkstatt 34 Jahre geführt. Bild: Christof Heyden
Annaberg
Hufschmied, Tankwart, Fuhrunternehmer und Schrauber – die Pfeiffers aus dem Erzgebirge
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Betriebsstunden sind gezählt: Bärensteins ältester Handwerksbetrieb schließt zum 31. Januar seine Tore. Mit der Geschäftsaufgabe endet eine fast 116-jährige Firmengeschichte.

Steffen Pfeiffer führt den an der Annaberger Straße in Bärenstein gelegenen Kfz-Meisterbetrieb mit Reifen- und Autoservice seit April 1992 in vierter Generation. 34 Jahre sorgte er mit seiner Frau Ellen dafür, dass Mopeds, Motorräder, Pkw, Kleintransporter und selbst Lkw wie geschmiert liefen. Kunden zollen Respekt, was der Fachmann auf...
