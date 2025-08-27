Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eckehard Küchler und Enkel Moritz kurz nach der Ankunft in Sehma. In den vergangenen fast fünf Wochen haben sie 7000 Kilometer mit dem W 50 zurückgelegt.
Eckehard Küchler und Enkel Moritz kurz nach der Ankunft in Sehma. In den vergangenen fast fünf Wochen haben sie 7000 Kilometer mit dem W 50 zurückgelegt. Bild: Patrick Herrl
Eckehard Küchler und Enkel Moritz kurz nach der Ankunft in Sehma. In den vergangenen fast fünf Wochen haben sie 7000 Kilometer mit dem W 50 zurückgelegt.
Eckehard Küchler und Enkel Moritz kurz nach der Ankunft in Sehma. In den vergangenen fast fünf Wochen haben sie 7000 Kilometer mit dem W 50 zurückgelegt. Bild: Patrick Herrl
Annaberg
Im Oldtimer W 50 zum Nordkap: Erzgebirger erleben 7000-Kilometer-Abenteuerreise
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eckehard Küchler hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt. Gemeinsam mit seinem Enkel Moritz ist er vor rund einem Monat im DDR-Kultlaster gen Nordpolarmeer aufgebrochen. Und hat dabei ganz nebenbei noch einen Preis abgeräumt.

Eckehard Küchler liebt das Truckerleben. Seit 1973 hat der Berufskraftfahrer Millionen Kilometer zurückgelegt. „Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht“, sagt der Sehmaer. Inzwischen kann es Küchler mit 72 Jahren ruhiger angehen und sich den ein oder anderen Traum erfüllen. Einer hat – wie sollte es anders sein – etwas mit einem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
Mehr Artikel