Im Oldtimer W 50 zum Nordkap: Erzgebirger erleben 7000-Kilometer-Abenteuerreise

Annaberg
Eckehard Küchler hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt. Gemeinsam mit seinem Enkel Moritz ist er vor rund einem Monat im DDR-Kultlaster gen Nordpolarmeer aufgebrochen. Und hat dabei ganz nebenbei noch einen Preis abgeräumt.
Eckehard Küchler liebt das Truckerleben. Seit 1973 hat der Berufskraftfahrer Millionen Kilometer zurückgelegt. „Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht“, sagt der Sehmaer. Inzwischen kann es Küchler mit 72 Jahren ruhiger angehen und sich den ein oder anderen Traum erfüllen. Einer hat – wie sollte es anders sein – etwas mit einem...
