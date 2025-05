Inklusive Rennen: Erste Disko auf neuer Bike-Strecke in Geyer

Für Kinder und Jugendliche wird in Geyer am Sonnabend etwas Besonderes organisiert. Was geplant ist.

Eine erste Bike-Disko soll am Sonnabend auf der Bike-Strecke an der Zwönitzer Straße in Geyer stattfinden. Geplant sind nach Informationen der Stadt auch ein Jedermann-Bike-Race und ein Laufradrennen für die Jüngsten. Anmeldungen dafür seien ab 15 Uhr möglich.