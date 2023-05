Kein sinnfreies Wüten: Sachsenforst sperrt aus Sicherheitsgründen Teil der Vierenstraße am Fichtelberg

Kein sinnfreies Wüten: In der Bachaue der Weißen Sehma an der Vierenstraße erkennt man bei genauem Hinsehen, dass sich der Wald erholt. Sprösslinge recken sich in die Höhe. Baumstubben werden zum Brutraum für Insekten und Pilze. Foto: Ronny Küttner