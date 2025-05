Kita-Jubiläum im Erzgebirge: „Bergstadtknirpse“ laden zum Gartenfest ein

Die Kindertagesstätte in Jöhstadt wird 60 Jahre alt. Vor der Party am Freitag gab es schon einen anderen Höhepunkt. Der lockte viele Zuschauer an.

Grund zum Feiern gibt es in Jöhstadt: Die Kindertagesstätte, die inzwischen den Namen „Bergstadtknirpse" trägt, besteht seit 60 Jahren. Aus diesem Anlass wird für Freitag zu einem Gartenfest ins Gelände an der Äußeren Bahnhofstraße eingeladen.