Knutfeuer im Raum Annaberg: Wo am Wochenende Weihnachtsbäume in Flammen aufgehen

In geselliger Runde nehmen Erzgebirger Abschied von ihren Weihnachtsbäumen. Nach dem Auftakt in Frohnau und Ehrenfriedersdorf folgen weitere Orte.

In mehreren Orten im Raum Annaberg werden am Wochenende in geselliger Runde Weihnachtsbäume verbrannt. Bereits am Freitag wird dazu auf den Depotplatz der Ehrenfriedersdorfer Feuerwehr eingeladen. Das Frohnauer Winterfeuer lodert am Sonnabend. Weitere Orte wie Bärenstein und Crottendorf folgen an Wochenenden darauf.