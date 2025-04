Konzert im historischen Lotterhof: Musikalischer Start in den Frühling

Musikschüler treten am Sonntag im Lotterhof in Geyer auf. Was Besucher erwartet.

Zu einem musikalischen Frühlingserwachen wird für Sonntag in den historischen Lotterhof in Geyer eingeladen. Ab 14.30 Uhr gestalten Musikschüler dort ein Programm mit Klavier, Gitarre und Gesang sowie Akkordeon und Streichquartett. Eingeleitet wird der Nachmittag mit einem kleinen Programm der „Binge-Spatzen". Dabei handelt es sich laut den...