Küchenchef Peter Jahn von der Neudorfer „Gaststub‘ zur Bimmlbah‘“ kreiert sein Rotkrautsüppchen mit Birnen-Speckschaum. Bild: Christine Bergmann
Küchenchef Peter Jahn von der Neudorfer „Gaststub‘ zur Bimmlbah‘“ kreiert sein Rotkrautsüppchen mit Birnen-Speckschaum. Bild: Christine Bergmann
Annaberg
Küchenchef aus dem Erzgebirge gewinnt Suppenkochwettbewerb
Von Christine Bergmann
Peter Jahn von der Neudorfer „Gaststub‘ zur Bimmlbah‘“ ist bekannt für seine Suppenspeisekarte. Mit einer Kreation hat er nun auch eine Jury begeistert.

Zum ersten Mal haben die Organisatoren vom örtlichen Heimatverein „Am Fichtelberg“ zum bekannten Neudorfer Suppenkochwettbewerb im örtlichen „Kaiserhof“ auch Profis zum Suppenkochen aufgerufen. Fünf Köche aus unterschiedlichen gastronomischen Einrichtungen in der Region kamen in die engere Wahl. Darunter Erik Dittrich vom „Bowl &...
Mehr Artikel