Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache. Bild: Screenshot FP
Annaberg
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Von Kjell Riedel
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.

Jens Weißflog ist nie ein Mann der großen Worte gewesen. Erfolgreich und beliebt war und ist er trotzdem. Warum, das beweist die lebende Skisprunglegende aus dem Erzgebirge gerade im sozialen Netzwerk Facebook eindrucksvoll. Da geht ein Video von der Neujahrsansprache des 61-Jährigen viral.
