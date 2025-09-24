Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Lila-weißes Haus im Erzgebirge: Zwei Fremde erfüllen schwer krankem Aue-Fan besonderen Wunsch

Zwei Fußballfans erfüllten Thomas Schumann einen Wunsch. Jetzt passen Garage und Grube zum lila-weißen Haus in Buchholz.
Von Katrin Kablau
Binnen weniger Stunden ist alles erledigt gewesen. Wieso zwei Aue-Fans aus dem Block P kurzen Prozess machen und so für Glücksgefühle sorgen. Bei einem Fußballfan, der jeden Tag kämpft.

Thomas Schumann ist schwer krank. Was außerhalb seines Zimmers passiert, das kann er nur mittels Kameras und Tablett verfolgen. Mitten im Zimmer steht sein Pflegebett. Erst vor wenigen Tagen kämpfte er, kurz nach seinem 45. Geburtstag, gegen eine Sepsis. Er kennt dunkle Tage, trotzdem denkt er nicht ans Aufgeben und bringt übergroßen Mut auf....
