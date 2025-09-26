Matcha trinken im Erzgebirge: Die besten Spots für Liebhaber des Trendgetränks

Grün, cremig, trendig: Matcha erfreut sich steigender Beliebtheit. Auch im Erzgebirge bieten inzwischen mehrere Geschäfte die Grüntee-Getränke an, ob klassisch heiß oder gekühlt. „Freie Presse“ nennt Spots in der Region.

Grün, grün, grün sind mittlerweile viele Getränke: Matcha-Tee, Matcha-Smoothies, Matcha-Latte. Matcha – der gemahlene Grüntee aus Japan – erlebt seit einiger Zeit einen regelrechten Boom. Angeschoben durch einen Social-Media-Hype war die Nachfrage in Deutschland bereits im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, wie Zahlen eines Teeverbandes... Grün, grün, grün sind mittlerweile viele Getränke: Matcha-Tee, Matcha-Smoothies, Matcha-Latte. Matcha – der gemahlene Grüntee aus Japan – erlebt seit einiger Zeit einen regelrechten Boom. Angeschoben durch einen Social-Media-Hype war die Nachfrage in Deutschland bereits im vergangenen Jahr deutlich gestiegen, wie Zahlen eines Teeverbandes...