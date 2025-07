Metal-Party im Erzgebirge: Fans feiern beim „Metal Core Festival“

In Scheibenberg wurde Fans von Heavy-Metal-Musik am Wochenende kräftig eingeheizt. Die dritte Auflage des „Metal Core Festivals“ stand an. Wie lief es?

Die Bands „Mother Juice", „Escape the Madness" und einige mehr haben am Samstagabend auf dem Sommerlagerplatz in Scheibenberg den Fans von Heavy-Metal-Musik kräftig eingeheizt. Bei bestem Sommerwetter kamen zirka 150 Besucher zu dem Platz unterhalb der Orgelpfeifen.