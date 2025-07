Nach 24 Jahren Dienst im Erzgebirge: Warum ein Ehrenfriedersdorfer jetzt in Leipzig die Register zieht

Enrico Langer verlässt das Erzgebirge. Doch welche Konsequenzen hat sein Weggang für den Kirchenbezirk? Und wie ist es generell um die Kirchenmusik im Erzgebirge bestellt?

Das Vierteljahrhundert hat Kantor und Kirchenmusikdirektor Enrico Langer aus Ehrenfriedersdorf nicht ganz geschafft. Nach 24 Jahren Dienst in der Kirchgemeinde Sankt Niclas und im Kirchenbezirk Annaberg verlässt er das Erzgebirge. Am 31. Juli endet offiziell sein Arbeitsverhältnis. In dieser Woche sind die Umzugswagen gerollt. Er wechselt in den...