Auch diesen Robur entdeckten Tine Lickert und Jörg Lehmann aus Sorgau in Afrika.
Bild: Tine Lickert/Archiv
Annaberg
Nach Sauerkraut-Einschneiden im Erzgebirge wird es spannend und rockig
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Steinbacher Ortsteil Oberschaar ist am Sonnabend einiges los. Unter anderem werden Besucher mit auf eine Reise nach Afrika genommen.

In der Mynett-Fabrik im Steinbacher Ortsteil Oberschaar geht es am Sonnabend hoch her: Im früheren Tischlerei-Betrieb, der heute als Veranstaltungsort dient, ist ab 18 Uhr der Reisebericht „Kompass auf Süd – vom Erzgebirge in den Kongo“ von Tine Lickert und Jörg Lehmann zu hören. Es geht um eine Fahrt über rund 10.000 Kilometer durch 15...
Mehr Artikel