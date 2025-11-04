Nach Sauerkraut-Einschneiden im Erzgebirge wird es spannend und rockig

Annaberg
Im Steinbacher Ortsteil Oberschaar ist am Sonnabend einiges los. Unter anderem werden Besucher mit auf eine Reise nach Afrika genommen.
In der Mynett-Fabrik im Steinbacher Ortsteil Oberschaar geht es am Sonnabend hoch her: Im früheren Tischlerei-Betrieb, der heute als Veranstaltungsort dient, ist ab 18 Uhr der Reisebericht „Kompass auf Süd – vom Erzgebirge in den Kongo“ von Tine Lickert und Jörg Lehmann zu hören. Es geht um eine Fahrt über rund 10.000 Kilometer durch 15...
