Die Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz bleibt vorerst geschlossen.
Die Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz bleibt vorerst geschlossen.
Annaberg
Nächste Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge bleibt weiter geschlossen
Von Kjell Riedel
Wegen einer technischen Störung ist in der Schwimmhalle „Atlantis“ der Schwimmbetrieb eingestellt worden. An diesem Dienstag sollte sie wieder öffnen. Warum daraus nichts wird.

Die Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz ist wegen eines Defekts an der Filteranlage weiterhin geschlossen. Eigentlich sollte das Problem bis zum Wochenbeginn gelöst sein, die Halle an diesem Dienstag wieder öffnen. Daraus wird nichts.
