Nächste Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge bleibt weiter geschlossen

Annaberg
Wegen einer technischen Störung ist in der Schwimmhalle „Atlantis“ der Schwimmbetrieb eingestellt worden. An diesem Dienstag sollte sie wieder öffnen. Warum daraus nichts wird.
Die Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz ist wegen eines Defekts an der Filteranlage weiterhin geschlossen. Eigentlich sollte das Problem bis zum Wochenbeginn gelöst sein, die Halle an diesem Dienstag wieder öffnen. Daraus wird nichts.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.