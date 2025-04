Neue Baustelle im Erzgebirge: Beliebte Strecke in Richtung Autobahn ab Montag dicht

Die Annaberger Straße in Geyer ist ab nächste Woche gesperrt. Was geplant ist und wie lange es dauern soll.

Die Ortsdurchfahrt Annaberger Straße in Geyer ist ab Montag in Höhe der Hausnummer 63 voll gesperrt. Dabei handelt es sich um einen Abschnitt der S 260. Diese Strecke nutzen viele, um aus Richtung Annaberg-Buchholz in Richtung A 72 und umgekehrt zu gelangen.