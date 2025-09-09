Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Neuer Solarpark an B 95 im Erzgebirge geplant: Gemeinde startet Umfrage unter Einwohnern

Ein Solarpark soll an der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz entstehen.
Ein Solarpark soll an der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz entstehen. Bild: Ronny Küttner
Ein Solarpark soll an der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz entstehen.
Ein Solarpark soll an der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz entstehen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Neuer Solarpark an B 95 im Erzgebirge geplant: Gemeinde startet Umfrage unter Einwohnern
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei vier Terminen können Einwohner von Thermalbad Wiesenbad ihre Meinung über ein 35-Millionen-Euro-Projekt abgeben. Es geht um einen Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg. So ist der aktuelle Stand.

Die Einwohner von Thermalbad Wiesenbad und seinen Ortsteilen können ihre Meinung zum geplanten Bau eines Solarparks an der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz abgeben. Die Gemeinde startet eine Bürgerbeteiligung zu dem Projekt. Dafür gibt es vier Termine in allen Ortsteilen. Den Auftakt bildet am Mittwoch Schönfeld.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
12:15 Uhr
4 min.
Mehr als 211.000 Herztote im Jahr: Kardiologen beklagen Defizite in der Vorsorge
Bei Herzstillstand muss blitzschnell gehandelt werden.
Zwar ist die Sterblichkeit leicht gesunken – auch in Sachsen. Doch sie könnte niedriger sein, sagt die Deutsche Herzstiftung und erklärt wie. In Südwestsachsen soll es bald mehr Behandlungskapazitäten geben.
Katrin Saft
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
08.09.2025
6 min.
Welche Straßen im Erzgebirge diese Woche gesperrt sind
Im Erzgebirge sind wieder zahlreiche Straßen gesperrt.
Auf vielen Straßen im Erzgebirgskreis müssen Autofahrer in den kommenden Tagen und Wochen wieder mit Behinderungen oder Vollsperrungen rechnen. „Freie Presse“ erklärt, wo es kein Durchkommen gibt.
unseren Redakteuren
26.05.2025
4 min.
35-Millionen-Projekt im Erzgebirge: Solarpark mit mehr als 100.000 Modulen geplant
An der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz (im Hintergrund) soll links ein neuer Solarpark entstehen.
Das Unternehmen Solarsan will zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz einen Solarpark errichten. Es geht um mehr als 100.000 Module. Welche Entscheidungen schon gefallen sind.
Annett Honscha
12:09 Uhr
2 min.
Eintracht in Leverkusen weiter ohne Götze
Mario Götze fehlt Eintracht Frankfurt auch im Spiel bei Bayer Leverkusen.
Der Weltmeister von 2014 plagt sich mit muskulären Problemen. Immerhin kehren zwei Profis in den Kader zurück - einer davon nach langer Verletzung.
Mehr Artikel