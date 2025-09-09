Neuer Solarpark an B 95 im Erzgebirge geplant: Gemeinde startet Umfrage unter Einwohnern

Annaberg
Bei vier Terminen können Einwohner von Thermalbad Wiesenbad ihre Meinung über ein 35-Millionen-Euro-Projekt abgeben. Es geht um einen Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg. So ist der aktuelle Stand.
Die Einwohner von Thermalbad Wiesenbad und seinen Ortsteilen können ihre Meinung zum geplanten Bau eines Solarparks an der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz abgeben. Die Gemeinde startet eine Bürgerbeteiligung zu dem Projekt. Dafür gibt es vier Termine in allen Ortsteilen. Den Auftakt bildet am Mittwoch Schönfeld.
