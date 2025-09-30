Neues Sushi-Restaurant eröffnet im Erzgebirge

Für Fans japanischer Küche gibt es bald ein neues Lokal in der Region. Der genaue Eröffnungstermin in Annaberg-Buchholz steht bereits fest.

Nach drei Jahren Leerstand zieht wieder Leben ein in die Geschäftsräume an der Wolkensteiner Straße in Annaberg-Buchholz. Dort, wo jahrelang das beliebte Café „Annabella“ beheimatet war, eröffnet mit etwas Verspätung das erste Sushi-Restaurant in der Kreisstadt. Rund 70.000 Euro habe Pächterin Thi Chanh Vu in die Innenausstattung des...