Oberwiesenthal: Neuer Abenteuerspielplatz im Elldus-Resort

Annaberg
Ein neun Meter hoher Rutschturm ist Herzstück einer modernen Freizeitanlage für die ganze Familie. Viel Wert wurde beim Bau auf langlebiges Naturmaterial gelegt. Zum Ponyhoffest wird eröffnet.
Im Elldus-Resort in Oberwiesenthal steht am 3. Oktober von 11 bis 21 Uhr eine Feier an, zu der es neben neuen Spielmöglichkeiten für Kinder auch noch ein Ponyhoffest gibt. Wie es in einer Ankündigung dazu heißt, sei für die Feier ein besonderer Höhepunkt geplant. Dieser sei die Eröffnung eines neuen Abenteuerspielplatzes. Dessen Herzstück...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.