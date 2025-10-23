Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll links ein Solarpark entstehen.
An der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll links ein Solarpark entstehen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Pläne für Mega-Solarpark im Erzgebirge: Fläche an B 95 soll schrumpfen
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Planung für einen neuen Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll nach einer Umfrage geändert werden. Bislang waren auf 55 Hektar Solarmodule vorgesehen. Nun gibt es einen neuen Stand.

Ein Solarpark an der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll kleiner ausfallen als bislang vorgesehen. Das kündigt Thermalbad Wiesenbads Bürgermeister Thomas Mey an. Der Gemeinde obliegt das Planungsverfahren in Abstimmung mit dem Projektentwickler, dem Unternehmen Solarsan.
