Premiere im Erzgebirge: Faszination Böhse Onkelz trifft auf Geigen und Posaunen

Annaberg
Ein besonderes Konzert haben 1500 Besucher am Samstagabend auf der Naturbühne Greifensteine erlebt. Engel in Zivil, eine bekannte Coverband der Onkelz, wurde begleitet von Musikern des Karlsbader Sinfonieorchesters. Bei der Premiere soll es nicht bleiben.
Wer die Faszination Böhse Onkelz verstehen will, brauchte am Samstagabend im Erzgebirge nur bis zum Auftaktlied warten. Die Menge grölte den Songtext von „Wir ham’ noch lange nicht genug“ derart laut mit, dass es den Gesang von der Bühne gar nicht benötigte. Es sind eingängige Melodien kombiniert mit Liedzeilen zum Mitschreien, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.