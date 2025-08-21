Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Premiere: Sommernachtsparty im Erzgebirge erinnert mit Lichterglanz auch an tragisches Ereignis

Für Marcel Bergers und Sven Ziller (r.) aus dem Organisationsteam wird die Schlettauer Sommernacht etwas ganz Besonderes. Als Electric Paradise feiern beide ihr Comeback als DJs.
Für Marcel Bergers und Sven Ziller (r.) aus dem Organisationsteam wird die Schlettauer Sommernacht etwas ganz Besonderes. Als Electric Paradise feiern beide ihr Comeback als DJs. Bild: André März
Für Marcel Bergers und Sven Ziller (r.) aus dem Organisationsteam wird die Schlettauer Sommernacht etwas ganz Besonderes. Als Electric Paradise feiern beide ihr Comeback als DJs.
Für Marcel Bergers und Sven Ziller (r.) aus dem Organisationsteam wird die Schlettauer Sommernacht etwas ganz Besonderes. Als Electric Paradise feiern beide ihr Comeback als DJs. Bild: André März
Annaberg
Premiere: Sommernachtsparty im Erzgebirge erinnert mit Lichterglanz auch an tragisches Ereignis
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Weil es kein Schlossparkfest gibt, haben sich Schlettauer zusammengetan und eine neue Veranstaltung organisiert. Es soll ein Abend voller Licht, Musik und Magie werden. Zudem dient das Ganze einem guten Zweck.

Einen Abend voller Licht, Musik und Magie – den versprechen die Organisatoren der Schlettauer Sommernacht, die am Sonnabend am Parkcafé in der Nähe des Schlosses ihre Premiere erlebt. Nachdem das traditionsreiche Schlossparkfest aufgrund der angespannten Haushaltslage in diesem Jahr nicht gefeiert werden könne, sei mit der Sommernacht aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:00 Uhr
2 min.
Für gutes Klima in Rodewisch gibt es nun Geld
Bäume entlang der Wernesgrüner Straße wurden angepflanzt - sie werden finanziell gefördert.
In der Landesgartenschau-Stadt wird es schon vor 2029 grüner. Ein unverhoffter Geldsegen macht das möglich.
Cornelia Henze
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
15.08.2025
4 min.
Hotel-Erweiterung im Erzgebirge abgeschlossen: Betreiber organisieren erstes Weinfest im Stadtzentrum
Silke und Frank Seckel – hier im fertigen Erweiterungsbau ihres Hotels – organisieren das Weinfest.
Mit dem Weinfest in den Höfen in Schlettau wird auch ein saniertes, 300 Jahre altes Haus eingeweiht. Es gehört zum Vier-Sterne-Hotel „Grüner Zweig“. Was Gäste erwartet.
Annett Honscha
09.07.2025
2 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge über die Sommerferien gesperrt
Die Baustelle am Ortseingang von Hermannsdorf aus Richtung Elterlein.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf wird ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert. Dabei soll auch eine Engstelle verschwinden.
Kjell Riedel
11:59 Uhr
3 min.
Was macht der denn hier? Berühmter Forensiker Mark Benecke auf Stippvisite in Chemnitz
Mark Benecke besuchte am Wochenende mehrfach das Heizhausfest in Chemnitz.
Der Kölner ist Mitglied der Satirepartei Die Partei, bekennender Bahnfahrer, Wissenschaftler, Autor und vieles mehr. Nun war er in Chemnitz. Was er in der Stadt getrieben hat.
Denise Märkisch
Mehr Artikel