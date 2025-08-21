Premiere: Sommernachtsparty im Erzgebirge erinnert mit Lichterglanz auch an tragisches Ereignis

Annaberg
Weil es kein Schlossparkfest gibt, haben sich Schlettauer zusammengetan und eine neue Veranstaltung organisiert. Es soll ein Abend voller Licht, Musik und Magie werden. Zudem dient das Ganze einem guten Zweck.
Einen Abend voller Licht, Musik und Magie – den versprechen die Organisatoren der Schlettauer Sommernacht, die am Sonnabend am Parkcafé in der Nähe des Schlosses ihre Premiere erlebt. Nachdem das traditionsreiche Schlossparkfest aufgrund der angespannten Haushaltslage in diesem Jahr nicht gefeiert werden könne, sei mit der Sommernacht aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.