Schulanfang im Erzgebirge: Vier Ideen für Geschenke auf den letzten Drücker

Annaberg
In die Zuckertüte für die Abc-Schützen am Sonnabend kommen weniger Süßigkeiten, sagen Experten. Doch was dann? „Freie Presse“-Reporter haben nachgefragt.
Ach du Schreck: Am Wochenende ist echt schon Schulanfang? Jetzt wird’s knapp, ein passendes Mitbringsel für Abc-Schützen zu besorgen. „Freie Presse“-Reporter haben Ideen für Last-Minute-Geschenke im Erzgebirge zusammengetragen:
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.