Seltenes Naturschauspiel im Erzgebirge: Fotograf sichtet Polarlichter und Komet

Annaberg
Ein seltenes Schauspiel über dem Erzgebirge: Polarlichter haben in der Nacht den Himmel erleuchtet. Auch ein Komet lässt sich am Firmament entdecken. Und: Auf dem Fichtelberg zeigt sich ein Hauch von weiß.
Herbstzeit ist Polarlichtzeit – und das mit etwas Glück auch im Erzgebirge. Oliver Kaufmann hatte in der Nacht zum Sonntag dieses Glück.
