Regionale Nachrichten und News
Polarlichter, aufgenommen in der Nacht zu Sonntag bei Bärenstein.
Polarlichter, aufgenommen in der Nacht zu Sonntag bei Bärenstein. Bild: Oliver Kaufmann
Polarlichter, aufgenommen in der Nacht zu Sonntag bei Bärenstein.
Polarlichter, aufgenommen in der Nacht zu Sonntag bei Bärenstein. Bild: Oliver Kaufmann
Annaberg
Seltenes Naturschauspiel im Erzgebirge: Fotograf sichtet Polarlichter und Komet
Redakteur
Von Georg Müller
Ein seltenes Schauspiel über dem Erzgebirge: Polarlichter haben in der Nacht den Himmel erleuchtet. Auch ein Komet lässt sich am Firmament entdecken. Und: Auf dem Fichtelberg zeigt sich ein Hauch von weiß.

Herbstzeit ist Polarlichtzeit – und das mit etwas Glück auch im Erzgebirge. Oliver Kaufmann hatte in der Nacht zum Sonntag dieses Glück.
