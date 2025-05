Simson-Fahrer stirbt bei schwerem Unfall im Erzgebirge

Ein 17-Jähriger ist bei einem Unfall in Geyer am Donnerstagabend tödlich verletzt worden. Was noch bekannt ist.

Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Geyer ums Leben gekommen. Laut Polizei war er am Donnerstag gegen 21.25 Uhr auf der August-Bebel-Straße in Richtung Altmarkt unterwegs. Ein Fiat (Fahrer: 64) befuhr die August-Bebel-Straße in die Gegenrichtung. Laut Polizei wollte das Auto nach links in die Zwönitzer Straße abbiegen. Dabei... Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist bei einem Unfall in Geyer ums Leben gekommen. Laut Polizei war er am Donnerstag gegen 21.25 Uhr auf der August-Bebel-Straße in Richtung Altmarkt unterwegs. Ein Fiat (Fahrer: 64) befuhr die August-Bebel-Straße in die Gegenrichtung. Laut Polizei wollte das Auto nach links in die Zwönitzer Straße abbiegen. Dabei...