Skifasching am Fichtelberg – „Die Wettermodelle versprechen Kaiserwetter“

Der älteste Skifasching Deutschlands erlebt am Sonntag in Oberwiesenthal seine 108. Auflage. Nach ein wenig Zittern ist nun klar: Der Schnee reicht auch für den traditionellen Höhepunkt.

Das Wetter und vor allem der Regen haben die Narren am Fichtelberg unter der Woche dann doch noch ein bisschen zittern lassen. Aber nun ist klar: Der 108. Oberwiesenthaler Skifasching wird tatsächlich ein Skifasching. Also steht der Sonntag in Deutschlands höchstgelegener Stadt unter dem Motto „In Las Vegas wird gezockt: mit König, Dame,...