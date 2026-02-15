Skifasching am Fuße des Fichtelbergs zieht tausende Gäste an

Zum 108. Mal fand in Oberwiesenthal der Skifasching statt. Dabei gab es eine Premiere. Aber auch viel Traditionelles wurde zelebriert.

Bis in die Nacht hinein haben die Mitglieder des Vereins Skifasching Oberwiesenthal an der Schanze gebaut, über die am Sonntag zehn Skispringer flogen. „Es ist ja alles Kunstschnee, und weil es auch noch geregnet hat, war der Schnee wie Sand. Aber wir hatten Glück, dass es in der Nacht richtig frostig geworden ist. Am Morgen war unser Bauwerk...