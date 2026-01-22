Spekulationsobjekt? Berliner Firma lässt Hotel im Erzgebirge verfallen – Stadt muss dafür bezahlen

Annaberg
Nächster Akt im Drama um das Rathaus-Hotel in Jöhstadt. Weil von dem traditionsreichen Gebäudekomplex am Markt Gefahr ausgeht, musste die Stadt handeln. Der Eigentümer schweigt sich derweil aus.
Die Befürchtungen vieler Jöhstädter, dass der Verfall des Rathaus-Hotels auch unter dem neuen Eigentümer weitergeht, scheinen berechtigt zu sein. Dabei hat zunächst vielleicht sogar der eine oder andere gedacht, das große Gerüst am Saal-Anbau des stadtbildprägenden Gebäudekomplexes direkt am Markt habe etwas mit Sanierungsplänen zu tun....
