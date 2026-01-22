MENÜ
  Spekulationsobjekt? Berliner Firma lässt Hotel im Erzgebirge verfallen – Stadt muss dafür bezahlen

Steht leer und verfällt weiter: das Rathaus-Hotel am Markt von Jöhstadt. Nun musste die Stadt handeln.
Steht leer und verfällt weiter: das Rathaus-Hotel am Markt von Jöhstadt. Nun musste die Stadt handeln. Bild: Ronny Küttner
Weiß auch nicht, wie es mit dem Rathaus-Hotel weitergeht: Jöhstadts Bürgermeister André Zinn.
Weiß auch nicht, wie es mit dem Rathaus-Hotel weitergeht: Jöhstadts Bürgermeister André Zinn. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Weil Teile von Fassade und Dach herabfallen und der Eigentümer nicht zu erreichen ist, ließ die Stadt Jöhstadt den Saal-Anbau des Rathaus-Hotels notdürftig sichern.
Weil Teile von Fassade und Dach herabfallen und der Eigentümer nicht zu erreichen ist, ließ die Stadt Jöhstadt den Saal-Anbau des Rathaus-Hotels notdürftig sichern. Bild: Ronny Küttner
Spekulationsobjekt? Berliner Firma lässt Hotel im Erzgebirge verfallen – Stadt muss dafür bezahlen
Von Kjell Riedel
Nächster Akt im Drama um das Rathaus-Hotel in Jöhstadt. Weil von dem traditionsreichen Gebäudekomplex am Markt Gefahr ausgeht, musste die Stadt handeln. Der Eigentümer schweigt sich derweil aus.

Die Befürchtungen vieler Jöhstädter, dass der Verfall des Rathaus-Hotels auch unter dem neuen Eigentümer weitergeht, scheinen berechtigt zu sein. Dabei hat zunächst vielleicht sogar der eine oder andere gedacht, das große Gerüst am Saal-Anbau des stadtbildprägenden Gebäudekomplexes direkt am Markt habe etwas mit Sanierungsplänen zu tun....
