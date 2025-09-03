Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Jennifer Claus und Levi Steinsdörfer haben ihre Ausbildung begonnen.
Jennifer Claus und Levi Steinsdörfer haben ihre Ausbildung begonnen. Bild: Stadt Annaberg-B./Annett Flämig
Annaberg
Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz begrüßt neue Azubis
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Während zwei Neue beginnen, hat ein anderer seine Ausbildung abgeschlossen und wird übernommen.

Einer schließt ab, zwei Neue beginnen: Max Walther hat in der Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz erfolgreich seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten abgeschlossen. Er arbeitet künftig im Sachgebiet Zentrale Dienste der Inneren Verwaltung. Ende September tritt er die Nachfolge von Adelheid Tuchscheerer an, die in den Ruhestand geht. Zum...
