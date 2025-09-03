Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz begrüßt neue Azubis

Während zwei Neue beginnen, hat ein anderer seine Ausbildung abgeschlossen und wird übernommen.

Einer schließt ab, zwei Neue beginnen: Max Walther hat in der Stadtverwaltung Annaberg-Buchholz erfolgreich seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten abgeschlossen. Er arbeitet künftig im Sachgebiet Zentrale Dienste der Inneren Verwaltung. Ende September tritt er die Nachfolge von Adelheid Tuchscheerer an, die in den Ruhestand geht. Zum...