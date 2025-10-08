„Stimmt für mich ab!“ – Der Mann hinter „Thom hilft“ bittet die Erzgebirger um ihre Mithilfe

Nein, auf Preise ist Thomas Hänel nicht aus. Auch wenn er schon einige eingeheimst hat. Doch diesen Preis will der Spendensammler aus Jahnsbach unbedingt. Aus einem ganz bestimmten Grund.

2026 wird für Thomas Hänel ein ganz besonderes Jahr: Dann sammelt der Erzgebirger seit einem Jahrzehnt Geld für sein Projekt „Thom hilft" und damit für krebskranke Kinder und ihre Familien. In dieses Jubiläumsjahr könnte er zudem als Träger eines der bedeutendsten Preise gehen, die es in Deutschland gibt.