Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • „Stimmt für mich ab!“ – Der Mann hinter „Thom hilft“ bittet die Erzgebirger um ihre Mithilfe

Auch Zumbatrainerin Kornelia Walther unterstützt Thomas Hänel und „Thom hilft“.
Auch Zumbatrainerin Kornelia Walther unterstützt Thomas Hänel und „Thom hilft“. Bild: Ronny Küttner
Auch Zumbatrainerin Kornelia Walther unterstützt Thomas Hänel und „Thom hilft“.
Auch Zumbatrainerin Kornelia Walther unterstützt Thomas Hänel und „Thom hilft“. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
„Stimmt für mich ab!“ – Der Mann hinter „Thom hilft“ bittet die Erzgebirger um ihre Mithilfe
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nein, auf Preise ist Thomas Hänel nicht aus. Auch wenn er schon einige eingeheimst hat. Doch diesen Preis will der Spendensammler aus Jahnsbach unbedingt. Aus einem ganz bestimmten Grund.

2026 wird für Thomas Hänel ein ganz besonderes Jahr: Dann sammelt der Erzgebirger seit einem Jahrzehnt Geld für sein Projekt „Thom hilft“ und damit für krebskranke Kinder und ihre Familien. In dieses Jubiläumsjahr könnte er zudem als Träger eines der bedeutendsten Preise gehen, die es in Deutschland gibt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
27.09.2025
3 min.
Musical Award 2025: Kann „Der Medicus“ aus Plauen-Zwickau den Titel holen? Abstimmung läuft
Die drei Aufführungen auf der Freilichtbühne Zwickau besuchten im Schnitt 1432 Zuschauer.
Gänsehaut im Sommer, Spannung im Herbst: Die spektakuläre Theater-Inszenierung ist im Rennen um den Preis für die beste Open-Air-Produktion. Die große Frage: Reicht es bis ganz nach oben?
Thomas Croy
24.09.2025
2 min.
Neue Spielplätze am Fichtelberg – Zwischen Abenteuer und Bergbaugeschichte
Unterhalb der Schanzen entsteht in Oberwiesenthal gerade die Spielanlage „Glück auf“.
Mehr Abwechslung das ganz Jahr über – das soll in Oberwiesenthal sowohl Einheimischen als auch Gästen geboten werden. Für Kinder tut sich da gerade einiges.
Kjell Riedel
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel