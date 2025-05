Streetfood-Festival im Erzgebirge lockt mit Frosch-Schenkel, Zebra-Burger und Kloßteig-Rolle

15 Stände haben am Wochenende beim Streetfood-Festival in Annaberg eine kulinarische Rundreise angeboten. Neben Grillen und Kamel-Fleisch gab es auch erzgebirgische Gerichte, allerdings anders als erwartet.

"Hier ist eigentlich für jeden etwas dabei", sagte René Kießling am Wochenende auf dem Streetfood-Festival auf dem Marktplatz von Annaberg. Der Eventmanager ist der Organisator dieses kulinarischen Festivals, welches am Wochenende bereits zum vierten Mal stattgefunden hat. Über 15 Stände boten am Samstag und Sonntag eine Reise durch die...