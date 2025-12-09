Tatort Busbahnhof und Plattenbaugebiet: Mann soll Frauen im Erzgebirge begrapscht und attackiert haben

Ein 37-Jähriger soll in Annaberg-Buchholz mehrere Frauen belästigt und sexuell genötigt haben. Die Staatsanwaltschaft legt ihm vier Übergriffe zur Last. Vor dem Amtsgericht bestreitet er die Vorwürfe.

Mit einem Zeugenaufruf hatte die Polizei einst nach ihm gesucht. Am Montag wurde der 1,90 Meter große Mann mit Handschellen von zwei Wachtmeistern zur Anklagebank im Amtsgericht Chemnitz geführt. Seit dem 26. Juni befindet sich der 37-Jährige in Untersuchungshaft. Er soll mehrere Frauen in Annaberg-Buchholz sexuell genötigt und begrapscht... Mit einem Zeugenaufruf hatte die Polizei einst nach ihm gesucht. Am Montag wurde der 1,90 Meter große Mann mit Handschellen von zwei Wachtmeistern zur Anklagebank im Amtsgericht Chemnitz geführt. Seit dem 26. Juni befindet sich der 37-Jährige in Untersuchungshaft. Er soll mehrere Frauen in Annaberg-Buchholz sexuell genötigt und begrapscht...