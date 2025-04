Tatort Schulstraße: Mutmaßliche Autodiebe im Erzgebirge unterwegs

Polizei berichtet von zwei Vorfällen, die in Zusammenhang stehen könnten.

Autobesitzer sind in Aufruhr. In einer Erzgebirgsstadt nahe der tschechischen Grenze ist in der Nacht zum Freitag ein Mercedes MB 100 gestohlen worden. Das Fatale daran: Der grüne Youngtimer, es handelt sich um einen Transporter Baujahr 1995, hat einen geschätzten Zeitwert von etwa 20.000 Euro.