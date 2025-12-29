MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Teich im Erzgebirge soll entschlammt werden: Was neben einer neuen Fontäne noch geplant ist

Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen.
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen. Bild: Ronny Küttner
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen.
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Teich im Erzgebirge soll entschlammt werden: Was neben einer neuen Fontäne noch geplant ist
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen. Es geht um ein Projekt für mehrere hunderttausend Euro an einem zentralen Platz im Dorf.

Umfangreiche Arbeiten sollen im kommenden Jahr am Schönfelder Weberteich erfolgen. Kern wird eine Entschlammung des Gewässers sein, wie im Gemeinderat von Thermalbad Wiesenbad informiert worden ist. Dort wurde zuletzt ein Teil der Planungsleistungen für das Projekt vergeben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
3 min.
Plan für Mega-Solarpark im Erzgebirge geändert: Was der Entwurf nun vorsieht
Ein linksseitig der B 95 geplanter Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll kleiner ausfallen. Ein Entwurf regelt die Details.
Ein Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll kleiner ausfallen. Das hätte Auswirkungen auf die Sichtbarkeit. Wann die Entscheidung darüber fallen soll.
Annett Honscha
07:50 Uhr
5 min.
Verkaufsstart für Raketen in Chemnitz: Stundenlanges Anstehen und eine Rechnung von 851,70 Euro
Update
Ronny Glasek, Justin Klima und Jonas Müller (v. l.) haben es krachen lassen. Mehr als 800 Euro liegen da in den zwei Körben.
Noch bevor die ersten Supermärkte, Discounter und Fachverkäufer am Montag öffneten, standen in ganz Chemnitz die Menschen Schlange, um die beste Pyrotechnik zu ergattern. Was treibt diese Leute an?
Denise Märkisch und Elisa Leimert
28.12.2025
3 min.
Sachsenderby zwischen Crimmitschau und Weißwasser vor ausverkauftem Haus ohne Zwischenfälle: „Das war Werbung für Eishockey“
Update
Blick auf die Warteschlange vor dem Kunsteisstadion im Sahnpark. Sie reichte bis zur Froschbrücke.
Zuschauer-Ansturm im Kunsteisstadion im Sahnpark: 5222 Besucher haben am Sonntag für eine tolle Kulisse gesorgt. Welches Fazit die Polizei zieht und über was sich ein Eispiraten-Gesellschafter freut.
Holger Frenzel
11:35 Uhr
1 min.
Saisonstart im Skigebiet am Fichtelberg
An der Himmelsleiter am Fichtelberg startet die Skisaison.
Während am benachbarten Keilberg in Tschechien bereits seit einigen Tagen Pisten geöffnet sind, war in Oberwiesenthal bisher dafür noch zu wenig Schnee. Nun gibt es aus dem Kurort gute Nachrichten für Alpin-Skifahrer.
Kjell Riedel
11:36 Uhr
3 min.
Silvesternacht wird vielerorts eher ungemütlich
Nass-kalt und windig - Die Silvesternacht kann recht ungemütlich werden
Wer Silvester draußen feiern will, sollte sich wetterfest anziehen. In weiten Teilen des Landes wird der Jahresstart recht ungemütlich.
03.12.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Ein Schwerverletzter, eine leicht verletzte Frau und 9000 Sachschaden
Auf der B 95 im Wiesenbader Ortsteil Schönfeld ist ein Audi-Fahrer verunglückt.
Ein Audi-Fahrer kam auf der B 95 in Schönfeld in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Laut Polizei spielten gesundheitliche Probleme eine Rolle.
Holk Dohle
Mehr Artikel