Teich im Erzgebirge soll entschlammt werden: Was neben einer neuen Fontäne noch geplant ist

Annaberg
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen. Es geht um ein Projekt für mehrere hunderttausend Euro an einem zentralen Platz im Dorf.
Umfangreiche Arbeiten sollen im kommenden Jahr am Schönfelder Weberteich erfolgen. Kern wird eine Entschlammung des Gewässers sein, wie im Gemeinderat von Thermalbad Wiesenbad informiert worden ist. Dort wurde zuletzt ein Teil der Planungsleistungen für das Projekt vergeben.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.