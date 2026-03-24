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Der Schönfelder Weberteich wird entschlammt. Weitere Arbeiten sollen später folgen.
Der Schönfelder Weberteich wird entschlammt. Weitere Arbeiten sollen später folgen. Foto: Ronny Küttner
Der Schönfelder Weberteich wird entschlammt. Weitere Arbeiten sollen später folgen.
Der Schönfelder Weberteich wird entschlammt. Weitere Arbeiten sollen später folgen. Foto: Ronny Küttner
Annaberg
Teich nahe B 95 im Erzgebirge wird nach Jahrzehnten entschlammt
Redakteur
Von Annett Honscha
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Bagger holen aktuell Morast aus dem abgelassenen Weberteich in Schönfeld. Weitere Arbeiten folgen. Warum 2026 auch Badewannen auf dem Gewässer schippern sollen.

Alles muss raus: Das gilt aktuell für den Morast im Schönfelder Weberteich. Das Gewässer in dem Ortsteil von Thermalbad Wiesenbad wird entschlammt. Das geschieht laut Bürgermeister Thomas Mey das erste Mal seit den 1990er-Jahren.
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Erschienen am: 24.03.2026 | 05:00 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
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