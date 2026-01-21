MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Weberteich in Schönfeld soll entschlammt werden.
Der Weberteich in Schönfeld soll entschlammt werden. Bild: Ronny Küttner
Der Weberteich in Schönfeld soll entschlammt werden.
Der Weberteich in Schönfeld soll entschlammt werden. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Teich im Erzgebirge wird entschlammt: Nun steht der erhoffte Starttermin fest
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In wenigen Wochen sollen Arbeiten am Schönfelder Weberteich starten. Auch eine neue Fontäne ist geplant. Zuletzt gab es eine Überraschung bei den Kosten.

Für eine Entschlammung des Weberteichs in Schönfeld steht der angestrebte Starttermin fest. Die Arbeiten sollen schon in wenigen Wochen in dem Ortsteil von Thermalbad Wiesenbad beginnen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:48 Uhr
1 min.
EU-Parlament stoppt Arbeit zu Umsetzung von Zolldeal mit USA
Die US-Androhung von Extrazöllen im Zusammenhang mit Grönland ist Grund für den Stopp. (Archivbild)
Das Europäische Parlament hat die Arbeiten zur Umsetzung des im vergangenen Jahr vereinbarten Zollabkommens zwischen den USA und der EU formell auf Eis gelegt. "Mit der Androhung von Extrazöllen im...
20.01.2026
4 min.
Neue Debatte um das Freiberg-Kennzeichen: Verfassungsschutz, Landrat und Forscher ordnen mögliche rechte Bedeutung ein
Das Kennzeichen „FG“ steht auf Kennzeichen für Freiberg. In extremistischen Kreisen kann es auch etwas anderes bedeuten.
Die Abkürzung „FG“ kann in rechtsextremen Kreisen für „Führers Geburtstag“ stehen, sagen der Verfassungsschutz in Brandenburg und Niedersachsen. Was heißt das für Freiberg?
Johanna Klix
16:48 Uhr
5 min.
Mutmaßliche Russland-Spionin in Berlin gefasst
Die Beschuldigte soll Kontakt in die russische Botschaft unterhalten haben.
Eine Agentin, zwei Ex-Bundeswehrangehörige und ein Kontakt in der russischen Botschaft? Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen Spionage für Moskau - und lässt eine Verdächtige festnehmen.
Jacqueline Melcher, Anne-Beatrice Clasmann und Carsten Hoffmann, dpa
20.01.2026
4 min.
Plauener ohne Obdach: Ein Mensch, zwei Einkaufswagen und viele Fragen
Bei Kälte auf der Straße übernachten zu müssen, kann lebensbedrohlich sein. (Symbolfoto)
Dem Mann mit den beiden Einkaufswagen sind in der Vergangenheit viele Menschen im Plauener Stadtgebiet begegnet. Seit Einbruch der kalten Jahreszeit trifft man ihn allerdings nicht mehr.
Claudia Bodenschatz
16.01.2026
4 min.
Neue Hürden für Solarpark im Erzgebirge: Zwist um Planungsverfahren
Die Debatte um einen Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz geht weiter.
Nach einer Entscheidung im Rat von Thermalbad Wiesenbad ist offen, wie es mit einem geplanten Solarpark zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz weitergeht. Auslöser war ein Antrag. Welche Folgen das hat.
Annett Honscha
29.12.2025
2 min.
Teich im Erzgebirge soll entschlammt werden: Was neben einer neuen Fontäne noch geplant ist
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen.
Umfangreiche Arbeiten sollen 2026 am Weberteich in Schönfeld erfolgen. Es geht um ein Projekt für mehrere hunderttausend Euro an einem zentralen Platz im Dorf.
Annett Honscha
Mehr Artikel