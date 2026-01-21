Teich im Erzgebirge wird entschlammt: Nun steht der erhoffte Starttermin fest

Annaberg
In wenigen Wochen sollen Arbeiten am Schönfelder Weberteich starten. Auch eine neue Fontäne ist geplant. Zuletzt gab es eine Überraschung bei den Kosten.
Für eine Entschlammung des Weberteichs in Schönfeld steht der angestrebte Starttermin fest. Die Arbeiten sollen schon in wenigen Wochen in dem Ortsteil von Thermalbad Wiesenbad beginnen.
