Theater an den Weihnachtstagen? Für Schauspieler und Besucher eine spannende Zeit

Das Eduard-von-Winterstein-Theater lockte an den Weihnachtstagen mit einem abwechslungsreichen Programm. Weihnachtszeit ist für viele Erzgebirger Theaterzeit. Für Schauspieler sind diese Tage aber oft eine Herausforderung.

Die Weihnachtsgans ist verdaut. Die Geschenke sind ausgepackt. Da zieht es den ein oder anderen auch ins Theater. Das Ensemble des Eduard-von Winterstein-Theaters hatte und hat sowohl in den Weihnachtsfeiertagen als auch in den Tagen zwischen den Jahren einiges zu bieten. Am zweiten Weihnachtsfeiertag stand am Vormittag beispielsweise die...