Theater der Dichtung im Erzgebirge: George Orwells „Farm der Tiere“ an fünf Spielorten

Am Sonntag startet die nächste Auflage der musikalischen Lesereihe der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH. In dieser Spielzeit geht es um den Begriff der Freiheit.

Am Sonntag, 30. März, startet die nächste Auflage der musikalischen Lesereihe der Erzgebirgischen Theater- und Orchester GmbH. In dieser Spielzeit geht es um George Orwells „Farm der Tiere“. Es lesen Rouven Klischies, Leopold Peter und Marvin Thiede. Am Klavier begleitet werden sie von Peggy Einfeldt. „Alle Tiere sind gleich, aber manche...