Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Theater-Premiere im Erzgebirge: Warum beim königlichen Familienduell auch Marcel Reich-Ranicki zu Wort kommt

Friedrich Schillers „Maria Stuart“ im Eduard-von-Winterstein-Theater ist düster und schwermütig. Zwischendurch gibt es aber auch Grund zum Lachen.
Friedrich Schillers „Maria Stuart“ im Eduard-von-Winterstein-Theater ist düster und schwermütig. Zwischendurch gibt es aber auch Grund zum Lachen. Bild: Dirk Rückschloss
Friedrich Schillers „Maria Stuart“ im Eduard-von-Winterstein-Theater ist düster und schwermütig. Zwischendurch gibt es aber auch Grund zum Lachen.
Friedrich Schillers „Maria Stuart“ im Eduard-von-Winterstein-Theater ist düster und schwermütig. Zwischendurch gibt es aber auch Grund zum Lachen. Bild: Dirk Rückschloss
Annaberg
Theater-Premiere im Erzgebirge: Warum beim königlichen Familienduell auch Marcel Reich-Ranicki zu Wort kommt
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

„Maria Stuart“ von Friedrich Schiller stand am Wochenende als erste Premiere der 133. Spielzeit auf dem Spielplan. Bei aller Dramatik darf auch gelacht werden.

Mit schweren Stoffen tut sich das Publikum im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz schwer. Da kommen auch Dichtergrößen wie Friedrich Schiller schwer dagegen an. Sein Drama „Maria Stuart“ stand am Samstagabend als erste Neuinszenierung der 133. Spielzeit auf dem Spielplan. Und viele Plätze im Auditorium blieben leer. Dabei...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
24.09.2025
3 min.
Theater im Erzgebirge: Das Drama mit den Politikern
Schillers „Maria Stuart“ hat am Samstag im Eduard-von-Winterstein-Theater Premiere.
Mit Schillers „Maria Stuart“ bringt das Schauspielensemble des Eduard-von-Winterstein-Theaters am Samstag die erste Premiere auf die Bühne. Aber warum ergibt dabei nicht alles einen Sinn?
Antje Flath
15.07.2025
3 min.
Schiller im Erzgebirge: Warum 500 Jahre alter politischer Zündstoff noch immer aktuell ist
Jan Holtappels (rechts) arbeitet mit seinem neuen, (noch) kleinen Laienensemble.
Regisseur Jan Holtappels inszeniert für die neue Spielzeit im Theater unter anderem „Maria Stuart“. Er verbindet den historischen Stoff mit Gegenwartslyrik, die dadaistische Züge erkennen lässt.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
Mehr Artikel