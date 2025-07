Tödliche Flutwelle 1955 im Erzgebirge: Grenzsystem erwies sich als verhängnisvolle Barriere

Vor 70 Jahren hat ein dramatisches Naturereignis die Anwohner im Preßnitztal erschüttert. Am 20. Juli 1955 hinterließ eine Flutwelle eine Spur der Verwüstung.

Am zurückliegenden Wochenende haben Erzgebirger an ein Ereignis erinnert, an dem sechs Todesopfer zu beklagen waren. Mit einem von der Kirchgemeinde am Sonntag initiierten Gedenkgottesdienst auf dem Friedhof in Jöhstadt gedachten Familienangehörige, Zeitzeugen und Geschichtsinteressierte den Opfern. Zudem wurden im Gerätehaus der Freiwilligen...