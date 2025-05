Tödlicher Unfall in Geyer: Unfallgutachten im Auftrag der Staatsanwaltschaft steht noch aus

Ein 17-jähriger Mopedfahrer ist vor wenigen Tagen auf tragische Weise ums Leben gekommen. Noch laufen die Ermittlungen der Polizei. Es gibt eine Hilfsaktion für die betroffene Familie.

Die Ermittlungen zum tragischen Unfall am Donnerstagabend in Geyer, bei dem ein 17-Jähriger ums Leben gekommen ist, dauern an. Das hat Polizeisprecher Andrzej Rydzik auf Anfrage von „Freie Presse“ mitgeteilt. Aktuell stehe ein Unfallgutachten aus. Es wird von einem unabhängigen Gutachter im Auftrag der Staatsanwaltschaft Chemnitz erstellt....