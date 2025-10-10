Trauer im Erzgebirge: Künstler nehmen Abschied vom singenden Wirt

Annaberg
Der Scheibenberger Peter Rehr war Künstler und brachte Menschen zusammen. Viele Jahre geschah das in seiner Kneipe. Im Alter von 77 Jahren ist er gestorben. Wegbegleiter erinnern sich.
Er war im Erzgebirge verwurzelt, doch er hat Menschen darüber hinaus zusammengebracht: der Scheibenberger Künstler Peter Rehr. Vielen ist er als Wirt der einstigen Künstlerkneipe „Petersburg“, als Musiker, Holzbildhauer und Maler in Erinnerung. Am 30. August ist er im Alter von 77 Jahren einen Tag nach seinem Geburtstag gestorben. Er wurde...
