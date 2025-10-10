Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Peter Rehr gehörte zu den Gründern der Band Migma. Hier bei einem Jubiläumskonzert 2015.
Peter Rehr gehörte zu den Gründern der Band Migma. Hier bei einem Jubiläumskonzert 2015. Bild: Georg Dostmann/Archiv
Annaberg
Trauer im Erzgebirge: Künstler nehmen Abschied vom singenden Wirt
Redakteur
Von Annett Honscha
Der Scheibenberger Peter Rehr war Künstler und brachte Menschen zusammen. Viele Jahre geschah das in seiner Kneipe. Im Alter von 77 Jahren ist er gestorben. Wegbegleiter erinnern sich.

Er war im Erzgebirge verwurzelt, doch er hat Menschen darüber hinaus zusammengebracht: der Scheibenberger Künstler Peter Rehr. Vielen ist er als Wirt der einstigen Künstlerkneipe „Petersburg“, als Musiker, Holzbildhauer und Maler in Erinnerung. Am 30. August ist er im Alter von 77 Jahren einen Tag nach seinem Geburtstag gestorben. Er wurde...
16.07.2025
3 min.
Auf Bundesstraße im Erzgebirge gilt plötzlich Tempo 30
Links eine Pflegeeinrichtung, rechts ein „Penny“ – dazwischen nun Tempo 30 auf der B 101.
Seit einigen Tagen stehen an der B 101 in Scheibenberg Schilder, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduzieren. Sie sind gekommen, um zu bleiben.
Kjell Riedel
27.06.2025
2 min.
Deutsche Bahn startet Testfahrten im Erzgebirge: Bahnübergang über Zubringer S 258 betroffen
Autofahrer müssen sich am Bahnübergang der S 258 auf Wartezeiten einstellen.
Auf zeitweise Behinderungen müssen sich Autofahrer ab Montag an mehreren Bahnübergängen in Scheibenberg einstellen. An einer Stelle betrifft das eine viel befahrene Strecke. Was geplant ist.
Annett Honscha
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
Mehr Artikel