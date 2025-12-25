Unfall in Oberwiesenthal: Lkw rutscht auf Blitzeis

Glätte auf der Annaberger Straße wird einem Lastwagenfahrer in der Nacht zum Verhängnis.

In der Nacht zum Mittwoch hat es in Oberwiesenthal einen Verkehrsunfall wegen Blitzeises gegeben. Gegen 3 Uhr war ein 63-jähriger Mann mit einem Mercedes-Lkw auf der Annaberger Straße in Richtung B95 unterwegs, als das Fahrzeug kurz vor dem Abzweig Steingasse auf der glatten Fahrbahn die Haftung verlor.