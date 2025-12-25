MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blitzartig auftretendes Glatteis ist einem Lkw-Fahrer in Oberwiesenthal zum Verhängnis geworden (Symbolbild).
Blitzartig auftretendes Glatteis ist einem Lkw-Fahrer in Oberwiesenthal zum Verhängnis geworden (Symbolbild). Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
Blitzartig auftretendes Glatteis ist einem Lkw-Fahrer in Oberwiesenthal zum Verhängnis geworden (Symbolbild).
Blitzartig auftretendes Glatteis ist einem Lkw-Fahrer in Oberwiesenthal zum Verhängnis geworden (Symbolbild). Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
Annaberg
Unfall in Oberwiesenthal: Lkw rutscht auf Blitzeis
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Glätte auf der Annaberger Straße wird einem Lastwagenfahrer in der Nacht zum Verhängnis.

In der Nacht zum Mittwoch hat es in Oberwiesenthal einen Verkehrsunfall wegen Blitzeises gegeben. Gegen 3 Uhr war ein 63-jähriger Mann mit einem Mercedes-Lkw auf der Annaberger Straße in Richtung B95 unterwegs, als das Fahrzeug kurz vor dem Abzweig Steingasse auf der glatten Fahrbahn die Haftung verlor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Beim Abbiegen überholt
Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.
Ein missglücktes Manöver auf der B 95 in Oberwiesenthal führte zu einem Unfall. Zwei Autos kollidierten. Was war der Auslöser?
Holk Dohle
26.12.2025
4 min.
So schützen Sie Ihr Auto in der Silvesternacht
Feuer Frei: Wer sicher gehen will, dass sein Auto rund um Silvester und Neujahr völlig unversehrt bleibt, achtet beim Abstellort besser auf ein paar Dinge.
Raketen, Böller, Vandalismus: Rund um Silvester schlafen viele Autobesitzer unruhig – was können sie vorbeugend tun und bei welchen Schäden zahlt die Versicherung?
Peter Löschinger, dpa
23.12.2025
2 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: So ist der Stand der Ermittlungen
Rund um das Haus Annaberg des Erzgebirgsklinikums gab es zuletzt viele negative Schlagzeilen.
Rund ums Erzgebirgsklinikum hat es zuletzt viele negative Schlagzeilen gegeben. Gegen einen Mediziner stehen massive Vorwürfe im Raum. Hat er sich dazu geäußert?
Katrin Kablau
26.12.2025
3 min.
Kollision beim Wenden: Wie sieht es mit der Haftung aus?
"Rumms" - ein Unfall ist im Stadtverkehr schnell passiert - der Streit über Haftung kann dagegen länger dauern und oft auch vor Gerichten landen.
Ein Auto wendet, ein anderes fährt vorbei. Es kommt zu einem Zusammenstoß. Doch wer haftet? Ein Gericht hat dazu eine eindeutige Entscheidung gefällt.
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
27.11.2025
1 min.
Unfall auf Staatsstraße im Erzgebirge: Lastwagen kracht gegen Baum
Einen Unfall mit einem Lkw hat es am Donnerstag auf der Karlsbader Straße in Zschorlau gegeben.
Bei einem Unfall in Zschorlau geriet ein Lkw ins Bankett, sein Auflieger schleuderte gegen einen Baum. Was die Polizei bisher weiß.
Niko Mutschmann
Mehr Artikel