Unfallbilanz Motorradsaison 2025: Vier Menschen starben im Erzgebirgskreis

Doppelt so viele Menschen wie in der Vorjahressaison sterben bei Unfällen mit Beteiligung von Bikern. Dabei gab es laut Polizei weniger Motorradunfälle als noch vor einem Jahr.

Rekord und schlechte Zahlen. Die magische Fünf-Millionen-Marke bei der Zulassung von Motorrädern in Deutschland ist zu Jahresbeginn geknackt worden. Doch das Motorradjahr 2025 wird jetzt, wo die Saisonkennzeichenfahrer ihr Bike winterfest machen, mit keiner rühmlichen Bilanz in die Statistik eingehen. Das liegt jedoch nicht nur daran, dass die...