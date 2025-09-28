Verspätungen bei Erzgebirgsbahn wegen Feuerwehreinsatz

Annaberg
Mehrere Züge sind am Samstagabend von einem Einsatz der Feuerwehr im Gleisbereich der Erzgebirgsbahn bei Thermalbad Wiesenbad betroffen gewesen.
Einen Einsatz der Feuerwehr hat es am Samstagabend an der Bahnstrecke der Erzgebirgsbahn zwischen Thermalbad Wiesenbad und dem Wolkensteiner Ortsteil Schönbrunn gegeben. Zur technischen Hilfeleistung im Gleisbereich waren die Feuerwehren aus Thermalbad Wiesenbad, Neundorf und Schönbrunn im Einsatz, hinzu kamen Einsatzkräfte von Rettungsdienst...
