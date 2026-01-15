Vom Bauerngut zum Tanzlokal: Partymacher hält Kulturhaus im Erzgebirge am Leben

Das Sächsische Haus in Bärenstein ist eine der noch wenigen Party-Locations im Erzgebirge. Am Samstag wird 70-Jähriges gefeiert. Wie es Randy Reichel schafft, den Laden am Laufen zu halten und vor welchen Herausforderungen die Branche steht.

