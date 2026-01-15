MENÜ
Randy Reichel will am Samstag mit Gästen 70 Jahre Kulturhaus feiern. Er selbst betreibt das Sächsische Haus in Bärenstein seit zehn Jahren.
Randy Reichel will am Samstag mit Gästen 70 Jahre Kulturhaus feiern. Er selbst betreibt das Sächsische Haus in Bärenstein seit zehn Jahren. Bild: Ronny Küttner
Randy Reichel hat das Sächsische Haus zur Party-Hochburg entwickelt. Jährlich steigen rund 20 öffentliche Veranstaltungen.
Randy Reichel hat das Sächsische Haus zur Party-Hochburg entwickelt. Jährlich steigen rund 20 öffentliche Veranstaltungen. Bild: Randy Reichel/privat
Das ortsbildprägende Gebäude ist noch deutlich älter. Vor 70 Jahren übernahm die Gemeinde das Sächsische Haus und baute es zum Kulturhaus aus.
Das ortsbildprägende Gebäude ist noch deutlich älter. Vor 70 Jahren übernahm die Gemeinde das Sächsische Haus und baute es zum Kulturhaus aus. Bild: Repro Chronik Bärenstein
Das Sächsische Haus heute. Randy Reichel gab dem Gebäude mit Eventhaus einen moderneren Namen.
Das Sächsische Haus heute. Randy Reichel gab dem Gebäude mit Eventhaus einen moderneren Namen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Vom Bauerngut zum Tanzlokal: Partymacher hält Kulturhaus im Erzgebirge am Leben
Redakteur
Von Patrick Herrl
Das Sächsische Haus in Bärenstein ist eine der noch wenigen Party-Locations im Erzgebirge. Am Samstag wird 70-Jähriges gefeiert. Wie es Randy Reichel schafft, den Laden am Laufen zu halten und vor welchen Herausforderungen die Branche steht.

Das Sächsische Haus ist nicht nur eines der bedeutendsten Gebäude in Bärenstein. Das Tanzlokal ist zugleich eine der noch wenigen Party-Locations im Erzgebirge. Am Samstag steht eine besondere Feier an: Das Kulturhaus wird 70. Wie sich das einstige Bauerngut zum Tanzlokal gewandelt hat.
