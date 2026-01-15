Vom Bauerngut zum Tanzlokal: Partymacher hält Kulturhaus im Erzgebirge am Leben

Annaberg
Das Sächsische Haus in Bärenstein ist eine der noch wenigen Party-Locations im Erzgebirge. Am Samstag wird 70-Jähriges gefeiert. Wie es Randy Reichel schafft, den Laden am Laufen zu halten und vor welchen Herausforderungen die Branche steht.
Das Sächsische Haus ist nicht nur eines der bedeutendsten Gebäude in Bärenstein. Das Tanzlokal ist zugleich eine der noch wenigen Party-Locations im Erzgebirge. Am Samstag steht eine besondere Feier an: Das Kulturhaus wird 70. Wie sich das einstige Bauerngut zum Tanzlokal gewandelt hat.
