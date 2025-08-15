Von geschüttelt bis gesmokt: Wo sich Nachtschwärmer im Erzgebirge auf einen Absacker treffen

Von der klassischen Cocktail-Bar bis zur urigen Altstadtkneipe hat die Region für jeden Geschmack etwas zu bieten. Auch wenn der mitunter erzgebirgisch deftig ausfällt.

Für märchenhafte Frühstücksangebote zum Märchenfilmfestival Fabulix sorgen die heimischen Bäcker. Aber was machen die Nachtschwärmer? Wo können sie nächste Woche nach Filmvorführungen, Workshops und anderen Mitmachaktionen einen fabelhaften Tag zauberhaft ausklingen lassen? „Freie Presse" gibt Tipps: