Vom Hassberg aus bietet sich dieser Blick auf die Talsperre Preßnitz.
Vom Hassberg aus bietet sich dieser Blick auf die Talsperre Preßnitz. Bild: Frieder Berger/Archiv
Annaberg
Wanderung im Erzgebirge führt über die Grenze
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zwei Vereine veranstalten am 20. September eine geführte Tour ins Hassberg-Gebiet. Dabei spielt auch ein Dampfzug eine Rolle.

Zu einer grenzüberschreitenden Wanderung laden der Verein „Preßnitz lebt“ und die Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn für den 20. September ein. Für diese geführte Tour in das Gebiet am Jelení hora (Hassberg) werden bis zum 14. September unter der Telefonnummer 037343 808037 Anmeldungen entgegengenommen. Das eigene Auto kann am...
21.08.2025
4 min.
„Für uns ist es ein Lichtblick“ – Neue Praxis im Erzgebirge
Psychotherapeutin Dr. Andrea Augustin in ihrer Praxis in Jöhstadt.
Gute Nachrichten kamen zuletzt aus Jöhstadt eher selten. Nun aber gibt es eine gute Nachricht: Die hat mit einer Frau aus der Bergstadt und mit einer seit Langem geschlossenen Sparkassenfiliale zu tun.
Kjell Riedel
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
09.09.2025
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
18.08.2025
4 min.
Insolvenz: Hat traditionsreicher Betrieb im Erzgebirge noch eine Chance?
Das Tor ist zu, das Aquinos-Werksgelände im Gewerbegebiet in Jöhstadt verwaist. Die Zukunft des Betriebs, in dem Lattenroste hergestellt wurden, ungewiss.
Die Produktion war bereits gestoppt, was nichts Gutes ahnen ließ. Nun hat eine vorläufige Insolvenzverwalterin bei der Aquinos Bedding Germany GmbH und damit auch im Werk in Jöhstadt das Sagen. Was nun passiert.
Kjell Riedel
12:09 Uhr
2 min.
Eintracht in Leverkusen weiter ohne Götze
Mario Götze fehlt Eintracht Frankfurt auch im Spiel bei Bayer Leverkusen.
Der Weltmeister von 2014 plagt sich mit muskulären Problemen. Immerhin kehren zwei Profis in den Kader zurück - einer davon nach langer Verletzung.
12:15 Uhr
4 min.
Mehr als 211.000 Herztote im Jahr: Kardiologen beklagen Defizite in der Vorsorge
Bei Herzstillstand muss blitzschnell gehandelt werden.
Zwar ist die Sterblichkeit leicht gesunken – auch in Sachsen. Doch sie könnte niedriger sein, sagt die Deutsche Herzstiftung und erklärt wie. In Südwestsachsen soll es bald mehr Behandlungskapazitäten geben.
Katrin Saft
