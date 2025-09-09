Wanderung im Erzgebirge führt über die Grenze

Zwei Vereine veranstalten am 20. September eine geführte Tour ins Hassberg-Gebiet. Dabei spielt auch ein Dampfzug eine Rolle.

Zu einer grenzüberschreitenden Wanderung laden der Verein „Preßnitz lebt“ und die Interessengemeinschaft Preßnitztalbahn für den 20. September ein. Für diese geführte Tour in das Gebiet am Jelení hora (Hassberg) werden bis zum 14. September unter der Telefonnummer 037343 808037 Anmeldungen entgegengenommen. Das eigene Auto kann am...