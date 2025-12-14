Weihnachtsmarkt im Erzgebirge verbindet Nachbarländer

Der Thomasmarkt an der Gemeinsamen Mitte zog am Wochenende viele Besucher an. Auch der deutsche und der tschechische Weihnachtsmann waren dabei.

Der Thomasmarkt an der Gemeinsamen Mitte hat an diesem Wochenende zahlreiche Besucher angelockt. Es ist der elfte Weihnachtsmarkt, den Weipert und Bärenstein zusammen ausgerichtet haben. Der deutsche und der tschechische Weihnachtsmann Mikulas besuchten die Veranstaltung und verteilten kleine Geschenke an die Kinder. Zudem gab es Leckereien wie...