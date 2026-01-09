MENÜ
Ein 19-jähriger Autofahrer ist auf der Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz verunglückt.
Ein 19-jähriger Autofahrer ist auf der Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz verunglückt.
Ein 19-jähriger Autofahrer ist auf der Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz verunglückt.
Ein 19-jähriger Autofahrer ist auf der Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz verunglückt.
Annaberg
Winterglätte im Erzgebirge: VW prallt in Gegenverkehr
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein 19-Jähriger verliert die Kontrolle über seinen VW. Der Zusammenstoß mit einem Mitsubishi blieb ohne Verletzte. Doch der Sachschaden ist beträchtlich.

Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen auf der Sehmatalstraße in Annaberg-Buchholz verunglückt. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Der junge Mann war mit seinem VW aus Richtung Frohnau in Richtung Bundesstraße 95 unterwegs. Etwa 300 Meter vor der Einmündung Hüttengrundstraße geriet er auf winterglatter Fahrbahn ins...
Mehr Artikel